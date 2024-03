(Re)voir : « Petite flamme, grand esprit – la paroisse orthodoxe bulgare »

Depuis sa fondation en 1981, la paroisse orthodoxe bulgare Saint-Euthyme-de-Tarnovo à Paris est un témoignage vivant de la fidélité et de la dévotion. Située dans le 18e arrondissement depuis 2006, cette paroisse est bien plus qu’un simple lieu de culte ; elle est un carrefour de cultures et de spiritualité, unissant les fidèles d’origine bulgare et d’ailleurs.

Le documentaire « Petite flamme, grand esprit – la paroisse orthodoxe bulgare », qui a été diffusé le dimanche 17 mars à 9h30 sur France 2, vous invite à plonger au cœur de cette communauté à la fois petite et dynamique. À travers des images captivantes et des témoignages poignants, le film dévoile la richesse spirituelle et culturelle de la paroisse, mettant en lumière les rituels, les chants et les prières qui rythment la vie des fidèles.

« Petite flamme, grand esprit » n’est pas seulement un documentaire sur une paroisse ; c’est une exploration de la manière dont la foi peut éclairer et guider les individus dans un monde moderne. Il s’agit d’une invitation à comprendre et à apprécier une culture riche et souvent méconnue, et à reconnaître l’universalité de la quête spirituelle.

Vous pouvez (re)voir durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay ! Un documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk.