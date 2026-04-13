(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Théologie de la Résurrection »

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(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Théologie de la Résurrection »

Le documentaire Théologie de la Résurrection, diffusé le dimanche 12 avril dans le cadre de l’émission Orthodoxie sur France 2, est désormais disponible en replay sur la chaîne YouTube d’Orthodoxie de France Télévisions.

À l’occasion de la fête de Pâques, Michel Stavrou, doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, propose une traversée du canon pascal de saint Jean Damascène, cet hymne composé il y a plus de douze siècles qui célèbre la Résurrection du Christ comme passage de la mort à la vie. Il en éclaire les sources patristiques, la poétique biblique et la vision d’une humanité appelée à ressusciter avec le Christ.

Le documentaire fait alterner la profondeur du commentaire théologique et la beauté du chant liturgique, avec une chorale interprétant les hirmos et les tropaires du canon.

En prolongement de cette méditation, Mgr Dimitrios adresse, au nom des évêques membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, son message de Pâques.

Bon visionnage et Christ est ressuscité !

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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