« Saint Nicolas Vélimirovitch, le Chrysostome serbe » sur France 2 le 10 octobre à 9h30

Témoin des deux guerres mondiales, rénovateur de la piété populaire orthodoxe serbe, prisonnier au camp de concentration de Dachau, philosophe, théologien, poète, canonisé en 2003 par l’Église orthodoxe serbe, Nicolas Vélimirovitch, évêque de Jitcha (Serbie) est connu au public francophone grâce à ses livres traduits en français. Il fut aussi un grand orateur, ce qui lui a valu le nom de « Chrysostome serbe ».

Pour brosser le portrait de ce saint, proche de nous par ses préoccupations et ses questionnements sur la modernité, nous avons demandé à son traducteur français Lioubomir Mihailovich, ancien professeur d’économie à l’Université de la Sorbonne, de présenter sa vie et son œuvre. Le documentaire, produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, est diffusé sur France 2 : la première diffusion aura lieu le dimanche 25 octobre à partir de 9h30 et sera accessible ensuite, pendant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay

Bande-annonce :