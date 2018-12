Selon les informations de l’agence Romfea, il semble que l’Église orthodoxe de Géorgie reconnaîtra la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine. Le Saint-Synode du Patriarcat de Géorgie a siégé le jeudi 27 décembre sous la présidence du patriarche de Géorgie Élie II à Tbilissi. Selon le métropolite de Tsilkani et Doucheti Zosime, le Saint-Synode de Géorgie considère positivement l’autocéphalie en Ukraine. « L’Église de Géorgie soutient l’autocéphalie » a-t-il déclaré, répondant aux questions des journalistes sur la position de l’Église de Géorgie au sujet de l’autocéphalie en Ukraine. Toutefois, toujours selon le métropolite Zosime, la décision définitive de l’Église de Géorgie ne sera prise qu’au mois de janvier, lorsque le Patriarcat œcuménique délivrera le tomos à la nouvelle Église. Selon les informations de Romfea, il y a au sein du Saint-Synode de l’Église de Géorgie des opinions en faveur de l’autocéphalie ukrainienne, mais également contre celle-ci. Il en a résulté qu’aucune décision officielle n’a encore été prise à ce sujet.

