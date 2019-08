Les travaux du Saint-Synode permanent de l’Église orthodoxe de Grèce a achevé ses travaux, au cours desquels a été posée la question de la reconnaissance de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine, bien que ne figurant pas initialement à l’ordre du jour. Selon les informations de l’agence Romfea les discussions ont eu lieu dans une ambiance sereine, où tous les membres du Synode ont exprimé leurs vues. « Nous avons tous reconnu le privilège [primatial, ndt] de l’archevêque de traiter lui-même l’affaire personnellement » a mentionné un hiérarque, membre du Synode, à Romfea. Celui-ci a souligné : « Dans un cas différent, comme cela a été le cas avec d’autres autocéphalies dans les Balkans, il ne serait pas nécessaire que l’assemblée de la hiérarchie prenne position au sujet de la reconnaissance de l’autocéphalie. Ici, cependant, nous avons un cas spécifique avec des personnes sans sacre épiscopal, schismatiques et excommuniés ». L’archevêque a écouté avec un intérêt particulier les prises de position des membres du Synode et les a remerciés au sujet de leur appui et de la reconnaissance de son privilège. « Je ne puis prendre seul une telle responsabilité, je la renverrai à l’assemblée des évêques pour qu’elle décide », aurait déclaré le primat de l’Église de Grèce aux membres du Synode. Dans son communiqué officiel, « Le Synode permanent reconnaît au Patriarcat œcuménique le droit d’octroi de l’autocéphalie, ainsi que le privilège du primat de l’Église de Grèce de continuer à traiter plus en avant la question de la reconnaissance de l’Église d’Ukraine ». Selon les informations exclusives de Romfea, l’archevêque, malgré le fait que cela soit hors de l’ordre du jour de l’assemblée des évêques en octobre, proposerait que la question ukrainienne y soit discutée après l’élection de nouveaux métropolites. Enfin, il convient de mentionner que les membres du Synode n’ont pas dissimulé leur embarras pour le fait que la question ukrainienne est venue à la fin des travaux du Synode permanent sans en avoir été informés au préalable et sans que la question fût inscrite à l’ordre du jour.

Sources : Romfea (dont photographie), ecclesia.