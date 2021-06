Soirée de débats de Saint-Serge : L’Église dans le monde postmoderne

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge organise sa deuxième soirée de débats le dimanche 13 juin à partir de 20h00. Le thème de cette soirée sera : « L’Église dans le monde postmoderne ». Comment penser et vivre le rapport entre l’Église et le monde qui s’éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes ? Comment résister à la ghettoïsation de l’Église ? Comment être chrétien aujourd’hui ? Elle aura lieu sur zoom. Pour se connecter, il suffit de se rendre sur le lien zoom :

ID de réunion : 952 1033 0683 Code secret : 793185

La soirée est gratuite et ouverte à toutes et à tous.