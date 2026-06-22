Soirée Saint-Serge – Présentation de l’ouvrage Théophanô, sainte impératrice byzantine : sa vie et son culte dans la Constantinople du IXᵉ siècle

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge organise une nouvelle Soirée Saint-Serge qui se tiendra en ligne sur Zoom demain mardi 23 juin à 19h30.

À cette occasion, Damien Labadie, chargé de recherche au CNRS et intervenant invité à l’Institut Saint-Serge, présentera son récent ouvrage Théophanô, sainte impératrice byzantine : sa vie et son culte dans la Constantinople du IXᵉ siècle, paru aux Éditions Lis & Parle.

À travers cette étude, l’auteur nous fait découvrir la figure méconnue de sainte Théophanô, épouse de l’empereur Léon VI et l’une des rares femmes de l’histoire byzantine à avoir été reconnue et vénérée comme sainte par l’Église. L’ouvrage propose notamment la première traduction en langue moderne de plusieurs textes grecs consacrés à sa vie et à son culte, accompagnés d’une riche introduction historique et culturelle.

La présentation sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Mardi 23 juin – 19h30 (heure de Paris)

En ligne sur Zoom

Le lien de connexion peut être obtenu auprès du secrétariat de l’Institut. Demande à envoyer à l’adresse : ito(at)saint-serge.net