Statistiques de l’archevêché orthodoxe de Bucarest

Au cours de l’Assemblée annuelle de l’archevêché orthodoxe de Bucarest, qui a eu lieu le 1er février 2020, le patriarche de Roumanie Daniel a présenté les statistiques qui suivent. L’archevêché comprend 13 doyennés, totalisant un nombre de 712 paroisses (331 urbaines et 381 rurales) et 42 filiales. À cela s’ajoutent 42 institutions monastiques (35 monastères et 7 skites), ainsi que 530 cimetières paroissiaux et monastiques et encore un cimetière diocésain. Le nombre total de clercs qui exercent leurs activités au sein de l’Archevêché de Bucarest est de 1612 personnes, dont 1128 clercs dans les paroisses et leurs filiales, 150 clercs dans les monastères, 122 clercs chargés des œuvres caritatives et 212 clercs hors cadre. Ils desservent un nombre approximatif de 3 millions de chrétiens orthodoxes estimés au niveau de la municipalité de Bucarest et des districts d’Ilfov et de Prahova. En 2019 ont été célébrés 21.372 baptêmes, 10.052 mariages et 19.540 enterrements. En 2019 ont également été ordonnés 23 prêtres et 13 diacres qui ont été nommés aux postes vacants au moyen d’un concours. En outre, 26 prêtres ont reçu la chirothèse leur permettant de recevoir les confessions. En ce qui concerne, l’ordre monastique, 15 personnes sont entrées au monastère. Huit personnes ont reçu la tonsure monastique, sept ont été reçues au rasophorat. En outre, trois prêtres et un diacre. Le nombre total d’habitants des monastères était, toujours la même année, de 696 personnes.

