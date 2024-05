Cet été, de jeunes adultes orthodoxes du monde entier se réuniront à l’Académie orthodoxe et au monastère de l’Annonciation à Supraśl, en Pologne, du 30 juin au 8 juillet, pour le troisième rassemblement mondial annuel de la jeunesse orthodoxe. Organisé par Supraśl : Une Association Mondiale de Jeunes Orthodoxes, en collaboration avec l’OrthNet et en partenariat avec d’autres organisations de jeunesse orthodoxes en Pologne et dans toute l’Europe, le but

