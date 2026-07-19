Synaxe des Saints qui ont brillé en Pisidie, à Sidé et à Antalya

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Synaxe des Saints qui ont brillé en Pisidie, à Sidé et à Antalya

Le dimanche 19 juillet 2026, toutes les paroisses de la Sainte Métropole de Pisidie ​​ont solennellement célébré la Synaxe des Saints qui ont brillé en Pisidie, à Sidé et à Antalya. Cette fête est célébrée chaque année le dimanche le plus proche du 16 juillet, date à laquelle l’Église commémore les 15 000 saints martyrs de Pisidie.

En l’église Saint-Alypios-le-Stylite d’Antalya, Son Éminence le Métropolite Job de Pisidie ​​a présidé la vigile festive la veille de la fête et la Divine Liturgie le jour même, en présence du clergé et de nombreux fidèles de l’Église locale et de l’étranger.

Dans son homélie, l’archipasteur a souligné que « la Pisidie ​​est devenue cette bonne terre dont parle la célèbre parabole évangélique du Semeur, qui illustre le cœur de ceux qui écoutent la Parole de Dieu, la mettent en pratique et, avec patience et persévérance, portent du fruit spirituel ». Il a également rappelé que « les deux mille ans d’histoire de notre sainte Église ont montré que la Pisidie ​​est une terre « génitrice de sainteté », car elle a produit une abondante moisson de saints ».

Le métropolite a conclu en insistant sur le fait que « cette multitude de saints de différentes époques unit le passé historique de notre terre à notre présent, à notre vie quotidienne. En Pisidie, quelles que soient les circonstances, que nous soyons seuls ou confrontés à diverses épreuves, nous ne sommes jamais seuls, car autour de nous se trouve une « nuée de témoins » (Hébreux 12, 1), qui, par leur vie, nous rappelle l’essentiel : le Christ et l’essence de l’Évangile, nous appelant à surmonter les difficultés de la vie et à suivre le Christ ».

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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