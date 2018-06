Dans le cadre des états généraux de bioéthique, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe et le Fonds de dotation pour la connaissance du monde orthodoxe, a le plaisir de vous convier à une soirée de débats autour de la question de l’accompagnement de la souffrance. L’importance et les diverses manières d’accompagner la souffrance humaine seront abordées de plusieurs facettes. Du côté philosophique et théologique, nous aurons l’occasion d’entendre l’apport de philosophe et théologien Bertrand Vergely ; l’aspect pastoral et spirituel sera présenté par le Père Nicolas Cernokrak ; médical et médicinal par le médecin Dr Denis Clément et pratique par l’aumônier François Graillot. La table ronde intitulée « À l’écoute de l’Esprit » sera animée par Julija Vidovic, enseignante de bioéthique à l’Institut « Saint-Serge », et aura lieu le mercredi 13 juin à 20h15 dans l’auditorium Jean XXIII de la Mutuelle Saint-Christophe au 277, rue Saint-Jacques Paris 5e. Entrée libre.

