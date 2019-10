L’émission de télévision Orthodoxie sur France 2 du dimanche 20 octobre a proposé un film de Véronick Beaulieu et du P. Jivko Panev sur le rôle de l’évêque. Le métropolite Joseph et des membres, clercs et laïcs, de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale (700 communautés et trois millions de fidèles) y témoignent. Le film a été tourné au Centre Sainte-Croix, lors de l’université d’été 2019 de la Métropole, et à Montreuil, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle église orthodoxe dans cette commune de la Région parisienne. A voir et à revoir sur cette page et ci-dessous.