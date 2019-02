Une première !

L’émission de télévision Orthodoxie sur France 2 est désormais produite par le P. Jivko Panev et réalisée par Véronick Beaulieu. Cette nouvelle équipe a travaillé à un renouveau de l’émission, attendu et même réclamé depuis longtemps. La première production sera diffusée dimanche 3 mars à 9h30. L’émission de ce jour aura pour thème : « Nous sommes ce que nous mangeons. Jeûner en Carême ». Elle proposera un reportage au skite Sainte-Foy dans les Cévennes et un entretien avec le père Gérasime (aussi connu sous son nom d’auteur : Frère Jean). Béatrice Caseau, professeur à Paris-Sorbonne (Paris IV), spécialiste de l’Empire romain d’Orient, sera la deuxième invitée. À voir !

Les émissions religieuses du service public en France

Cette émission s’inscrit dans le cadre des émissions religieuses du service public, de la télévision et de la radio, en France. Pour mieux comprendre cette situation, son évolution et les questions qui parfois sont posées, voici quelques données les concernant.

Tout d’abord, un article instructif de 2017 qui offre une analyse approfondie et détaillée des émissions religieuses du service public français de la télévision et de la radio. On y apprend ainsi que l’émission Orthodoxie occupe 4% du temps d’antenne accordé aux émissions religieuses sur France 2. A compléter par cet autre article qui fournit une analyse législative et juridique sur ces émissions et le service public.

Des éléments chiffrés sont donnés dans cet article de 2015, sur le budget annuel alloué pour l’ensemble des émissions religieuses, environ 10 millions d’euros, et sur l’audience. Ainsi, il précise que « L’audience du Jour du Seigneur est en baisse depuis de nombreuses années. En cause, la diminution du nombre de personnes pratiquantes en France. Dans les années 1970, les téléspectateurs étaient parfois jusqu’à 3 millions à suivre ces programmes. Aujourd’hui, le million de téléspectateurs est rarement franchi. Entre 500 000 et 900 000 personnes sont, en général, devant l’écran. » Pour avoir une idée concernant l’émission Orthodoxie, on peut trouver une indication ici. L’exemple donné est l’émission du dimanche 2 novembre 2014. Elle a rassemblé environ 130 000 téléspectateurs, soit 2,1% de part d’audience.

Cette diminution de l’audience, qui est aussi générale pour la télévision et la radio, ainsi que la sécularisation de la société ont amené certains à remettre en cause la présence des émissions religieuses sur France 2, comme cela est évoqué ici, en 2013. La question d’un changement de chaîne est encore plus clairement posée dans un article de La Croix publié en 2011, après la suppression de la retransmission sur France-Culture de la liturgie orthodoxe de la Nativité du 7 janvier 2011.

Aussi, si la présence des émissions religieuses sur le service public est garantie, celle sur France 2 est plus fragile. Elles doivent donc être soutenues !

Christophe Levalois