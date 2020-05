Texte complet des recommandations publiées par le Saint-Synode de l’OCA concernant la réouverture des églises

Orthodoxie.com avait mis en ligne le 3 mai le texte de la lettre pastorale relative à la sortie du confinement pour les églises orthodoxes en Amérique. Nous vous proposons ci dessous le texte intégral des directives émises par l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) lors de sa réunion du 1 mai :

Responsabilités des diocèses. Sous la direction de l’évêque, l’administration diocésaine, les recteurs et le clergé des paroisses doivent être pleinement informés des dispositions légales en vigueur dans leur région ainsi que des présentes directives afin de s’assurer que les paroisses, les missions et toutes les institutions de l’Église respectent strictement toutes ces dispositions. Il convient de souligner que le Saint-Synode cherche non seulement à assurer le respect des réglementations administratives civiles, mais aussi à prendre soin du clergé et des fidèles, dans le but de permettre la reprise d’une vie ecclésiale normale. Nous attendons avec impatience ce jour comme un jour de grande fête où nous pourrons tous nous rassembler.

Étapes concernant l’ouverture des églises. Le processus de réouverture des églises se fera en accord et en parallèle avec les phases définies par le gouvernement fédéral. Le modèle de ces orientations est tiré des directives fédérales américaines « Opening Up America Again ». Il est entendu que des directives fédérales similaires propres au Canada et au Mexique pourraient être adoptées dans ces pays. Les étapes au niveau des églises décrites ci-dessous représentent un approfondissement des phases énumérées dans les directives fédérales, et sont destinées à donner aux évêques diocésains une plus grande flexibilité quant à la manière et au moment de la réouverture des églises.

Le texte intégral de ces directives en format PDF peut être téléchargé ICI

