Orthodoxie.com avait publié des extraits de la réponse du patriarche d’Antioche Jean X au patriarche de Constantinople Bartholomée, lequel avait annoncé aux primats des Églises autocéphales, en date du 24 décembre 2018, sa décision d’accorder l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine. Le texte intégral de la réponse du patriarche Jean X est désormais disponible et nous le publions ci-dessous :

« Damas, le 31 décembre 2018

Votre Toute-Sainteté l’archevêque de Constantinople-Nouvelle Rome et Patriarche œcuménique, bien-aimé frère et concélébrant dans le Seigneur Christ, Kyrios Kyrios Bartholomée. Avec grande joie, nous embrassons dans le Seigneur Votre bien-aimée personne, et nous disons :

En ces jours bénis de la sainte Incarnation de notre Seigneur, nous élevons nos plus ardentes prières pour l’abondance de votre santé et votre bien-être. Que l’année nouvelle apporte les miséricordes et les bénédictions de Dieu sur le monde orthodoxe et le monde entier !

Nous avons reçu votre lettre du 24 décembre 2018, dans laquelle vous nous informez des développements relatifs à l’Église orthodoxe dans l’État d’Ukraine, lesquels nous sont bien connus. Nous ne cachons pas à Votre Personne bien-aimée que tout cela est alarmant pour nous, non pas seulement pour la désunion ainsi engendrée dans l’Église orthodoxe, mais aussi parce qu’aucun compte et de façon constante n’a été tenu des opinions des Églises orthodoxes locales.

Votre Toute-Sainteté,

Nous voudrions vous assurer, et ce par amour pour votre noble personne, que notre désir est de voir l’unité du monde orthodoxe renforcée et consolidée au cours de votre temps propice. Il semble ressortir de votre lettre que vous êtes résolu à continuer le processus d’octroi de l’autocéphalie et à le finaliser le jour de la Sainte Théophanie. Aussi, nous vous appelons à ne prendre aucune décision qui n’emporte pas le consensus des Églises orthodoxes autocéphales. Car il est irraisonnable de mettre fin à un schisme au détriment de l’unité du monde orthodoxe. Dans cette lettre, nous souhaitons vous exprimer avec amour fraternel, que nous considérons que ce qui est le plus profitable pour la paix de l’Église et Son unité, ainsi que pour le témoignage orthodoxe dans notre monde actuel, est de suspendre et de différer ce processus jusqu’à ce qu’une solution panorthodoxe soit trouvée. Aussi, nous vous exhortons, Votre Toute-Sainteté, d’appeler vos frères, les Primats des Églises orthodoxes, à examiner ces questions, afin de sauvegarder notre Église des dangers qui n’amèneront pas à la paix et l’harmonie, ni en Ukraine, ni dans le monde orthodoxe. Notre amour pour l’Église orthodoxe et votre Personne bien-aimée nous incitent à écrire ces lignes, dans l’espoir de voir le monde orthodoxe uni, particulièrement de votre temps propice, en témoignant de la Vérité de notre Seigneur Jésus, Qui a été incarné pour le salut du monde. Je conclus avec les meilleures salutations depuis Damas, emplies de l’amour des enfants de la Sainte Église d’Antioche.

JEAN X, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient »

