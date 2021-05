Trois conférences sur l’attitude de l’Église russe hors-frontières à l’égard des puissances de l’Axe pendant la seconde guerre mondiale

Une conférence sur l’histoire de l’Église russe hors-frontières aura lieu du 22 au 27 novembre 2021 à Belgrade, avec un grand nombre de spécialistes. La conférence aura lieu à la fois sur place et en ligne, en russe avec traduction en anglais. On peut voir ici une liste des intervenants et les sujets abordés. En prévision de l’événement, le diacre André Psarev, enseignant de droit canon et de l’histoire de l’Église russe en émigration au séminaire de la Sainte-Trinité à Jordanville (État de New York) et directeur du site « ROCOR studies » a mis en ligne trois conférences, sous forme abrégée en anglais, qui seront prononcées par Mikhail V. Shkarovskii, chercheur principal et archiviste en chef des archives centrales d’état de Saint-Pétersbourg et professeur à l’Académie ecclésiastique de la même ville, sur les « relations de l’Église orthodoxe russe hors-frontières avec les puissances de l’Axe ». On peut lire ici : 1) 1re partie : « Le Synode en Yougoslavie et en Europe centrale ». 2) 2e partie : « Le district métropolitain en Chine ». 3) 3ème partie : « L’Église russe hors-frontières dans les autres territoires de l’Axe – conclusion Générale ».

