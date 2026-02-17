Un appel des évêques orthodoxes de France aux députés concernant le projet de loi sur la fin de vie

Le 17 février à Paris s’est tenu la première réunion périodique de l’année 2026 de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion, parmi les questions abordées, les évêques ont notamment souligné : « Après son rejet par le Sénat, le projet de loi sur la fin de vie est de nouveau soumis au vote de l’Assemblée nationale. Les évêques orthodoxes de France appellent les députés à voter en conscience pour ne pas permettre l’adoption d’une loi aussi permissive et clivante, et introduirait en droit français, un visa pour faire mourir. Plusieurs voix, croyantes ou non, s’élèvent à l’encontre des risques éthiques, moraux et déontologiques que comportent une telle rupture de civilisation, et ce passage du paradigme actuel du laisser mourir, vers celui incertain et risqué du faire mourir. Les évêques orthodoxes de France réaffirment leur soutien au développement des dispositifs de soins palliatifs qui permettent d’alléger et d’accompagner d’une manière digne et adaptée, les souffrances de toute fin de vie. Ils invitent la représentation nationale à orienter les efforts de la société française vers le chantier des soins palliatifs encore à développer, un chantier qui fait consensus plutôt que de diviser la société par une législation qui heurte la foi et la conscience de millions de françaises et de français. »

Sur une tout autre actualité, il est précisé : « Les évêques saluent la tenue, à l’initiative de l’AEOF, d’une nouvelle journée de rencontre de la jeunesse orthodoxe de France, qui se tiendra à la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Stéphane (Paris 16ᵉ) le 28 février 2026, la veille du dimanche de l’orthodoxie. »

Source (dont la photographie) avec l’intégralité du communiqué : AEOF