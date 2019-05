À la liturgie patriarcale étaient invités les enfants des familles nombreuses, les écoliers des collèges orthodoxes et des écoles du dimanche. Cette liturgie patriarcale « enfantine », à laquelle participent activement les enfants a lieu pour la quatrième fois. Le patriarche était assisté par l’archevêque de Iegorievsk Matthieu et l’évêque de Zelenograd Savva, chancelier du Patriarcat de Moscou, ainsi que par un grand nombre de prêtres. Dans le sanctuaire, les servants étaient les élèves des écoles du dimanche des vicariats de Moscou. Parmi les assistants se trouvaient Mme Kouznetsov, déléguée aux droits des enfants auprès du président de la Fédération de Russie et d’autres personnalités. Les chants étaient exécutés cette année par un ensemble de 17 chœurs d’enfants, de Moscou et d’autres villes de Russie, soit au total environs 450 choristes, sous la direction de Mme V. Volkov. À cette occasion, le patriarche de Moscou Cyrille a prononcé l’homélie suivante :

« Chers enfants, Vos Excellences, chers Pères, frères et sœurs, Je vous souhaite à tous chaleureusement une bonne fête de ce dimanche pascal. Le Christ est ressuscité ! C’est certainement l’un des offices divins les plus joyeux, qui est célébré sous les voûtes de la cathédrale du Christ Sauveur, parce qu’à cette office se rassemblent des enfants qui fréquentent nos écoles du dimanche, ceux qui apprennent les fondements de la culture orthodoxe, ceux qui sont élevés dans l’atmosphère pleine de grâce de la vie ecclésiale. Et quelle joie pour nous, qui appartenons à l’ancienne génération, de porter nos regards sur vous, chers enfants, parce qu’en vous nous voyons l’avenir –l’avenir de l’Église et l’avenir du pays. Mais pour que cet avenir soit paisible, joyeux, calme, vous devez, en dépit de toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les difficultés, garder la foi dans votre cœur, en vous rappelant que la foi est un roc sur lequel est bâtie la vie de l’homme selon les lois divines, et cela signifie que cette vie apporte le bonheur à l’homme. Vous devez très clairement unir dans votre conscience la foi avec le bonheur, la foi avec le bien-être – cet état de l’âme humaine que nous appelons par le simple mot « bonheur ». C’est précisément la foi qui définit le bonheur de l’homme, en dehors de la dépendance des conditions externes de sa vie. Aussi, je voudrais, en ce jour pascal, vous souhaiter à tous le bonheur dans votre vie, un bonheur fondé sur la foi, la piété, l’amour envers Dieu et les hommes. Que le Seigneur vous aide dans l’étude, les labeurs. Que le Seigneur bénisse vos pères et mères, grands-pères et grand-mères. Que le Seigneur bénisse notre peuple et notre pays, afin que, de génération en génération, se transmette la nouvelle du Christ ressuscité et que cette nouvelle inspire chacun qui vit et vivra, à accomplir de bonnes œuvres, ce qui signifie trouver le bonheur ici sur terre, et la joie dans le Royaume céleste. Amen. Je vous souhaite à tous chaleureusement une bonne fête de ce dimanche pascal. Le Christ est ressuscité ! Je voudrais remercier tous les participants à l’office divin, les membres du clergé qui ont célébré cet office avec moi, le remarquable chœur aux nombreuses voix avec la chef de chœur, qui cette année a chanté encore plus harmonieusement et mieux que les années précédentes, tous les éducateurs et enseignants qui travaillent avec nos enfants et la jeunesse. Que le Seigneur nous aide tous à cheminer sur la voie que nous avons choisie et qui, indubitablement, est béni par Lui. Le Christ est ressuscité ! » On peut visionner cette liturgie ci-dessous :

Source