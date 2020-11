Un dialogue en direct du Mont Athos avec l’Ancien Ephrem de Vatopédi – le 1er décembre

Les sites Internet Pemptousia et Orthodoxie.com organisent une première rencontre avec l’Ancien Ephrem, higoumène du monastère de Vatopedi et les fidèles orthodoxes français qui aura lieu le mardi 1er décembre 2020, à 19h30, heure d’Athènes (soit 18h30, heure de Paris). L’Ancien Ephrem parlera en grec et nous fournirons une traduction en français, en anglais et […]

