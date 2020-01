Un film documentaire sur saint Joseph l’Hésychaste, produit par l’acteur Jonathan Jackson, paraîtra prochainement aux États-Unis

Un film documentaire sur saint Joseph l’Hésychaste paraîtra prochainement aux États-Unis. Son auteur est Jonathan Jackson, un acteur, chanteur et guitariste américain. En 2012, lui et sa famille se sont convertis à l’orthodoxie. Jonathan Jackson a reçu cinq fois les « Emmy Awards », des récompenses qui honorent chaque année, depuis 1949, les meilleures émissions et les meilleurs professionnels de la télévision américaine. Dans son discours de réception de ce prix, Jonathan Jackson avait déclaré au sujet des moines du Mont Athos : « Ces gens consacrent leur vie à prier, non pas seulement pour eux-mêmes mais vraiment pour nous tous. Et je pense, en voyant toute la destruction, le chaos et la folie qu’on observe dans le monde, que si leurs prières n’étaient pas là la situation serait pire. J’ai ressenti le besoin de les remercier parce que je crois vraiment que leurs prières comptent ». Dans ce nouveau film est décrite la vie de saint Joseph l’Hésychaste, avec des scènes sur l’enfance du saint sur l’île de Paros, sa vie à Athènes, puis sur le Mont Athos, où il prononça ses vœux monastiques en 1921. Le film évoque également les disciples du saint, qui ont fondé plusieurs communautés monastiques aux États-Unis. On peut visionner ci-dessous une annonce de ce film, avec de magnifiques vues du Mont Athos

et ici une interview de son auteur.

Rappelons que les « Lettres spirituelles » du saint ont été publiées en français dans la Collection « Grands spirituels orthodoxes », dirigée par J.C. Larchet.

