Des icônes et des produits monastiques du Mont Athos sont en vente dans un magasin de 350 m² dans le centre d’Athènes, à quelques mètres de la cathédrale. Des icônes, reproductions des plus célèbres du Mont Athos, mais aussi des croix en or et en argent, ainsi que des produits alimentaires – huile, olives, miel et vin – en provenance des monastères athonites sont en vente dans ce magasin. La bénédiction du magasin a été célébrée par l’higoumène du monastère de Vatopedi, l’archimandrite Éphrem. Le magasin dispose d’un site que l’on peut consulter ici !

Source