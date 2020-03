Un message de l’Archevêché à l’attention des célébrants

L’Archevêché a diffusé le message suivant du métropolite Jean de Doubna à l’attention des célébrants :

« Chers pères concélébrants,

Grâce à vous tous, nous avons assuré la survie et la continuité de l’Archevêché grâce à l’accord passé avec le Patriarcat de Moscou qui par la Charte-Gramota du 3 novembre 2019 a assuré notre existence canonique.

Nous ne pouvons qu’exprimer notre profonde reconnaissance au Patriarcat de Moscou pour cette démarche. Soyez vous aussi, chers pères, chaleureusement remerciés pour votre fidélité et votre soutien à votre archevêque et à notre diocèse.

Il nous appartient maintenant tous ensemble d’en assurer l’avenir.

Un très grand champ de réflexion et d’action se présente à nous aujourd’hui ; nous en reparlerons plus particulièrement lors de la prochaine assemblée pastorale. Mais au moment où nous entrons dans le Grand Carême et cheminons vers le dimanche de l’orthodoxie, « dimanche de l’icône », « dimanche de l’unité orthodoxe», il m’appartient d’évoquer la situation qui demeure pour l’heure douloureuse concernant la communion eucharistique et les concélébrations.

Je vous confirme ce qui a été dit lors de notre assemblée générale du 25 janvier dernier :

* il n’y a pas d’obstacle à la communion eucharistique dans les paroisses canoniques pour les laïcs ;

* pour le clergé (prêtres et diacres) il ne leur est pour l’instant pas possible de concélébrer la divine liturgie si celle-ci est présidée par un clerc relevant du Patriarcat de Constantinople. Ils peuvent cependant communier. Cet obstacle ne concerne que le sacrement de l’eucharistie; il n’y a pas de difficulté pour les autres célébrations.

Bien évidemment je vous propose, notamment lors de la liturgie de ce dimanche, de prier ardemment pour que le Seigneur accorde à Son Église de surmonter rapidement toutes les causes de la tribulation qui trouble profondément notre orthodoxie locale et plus généralement le plérôme de l’orthodoxie dans le monde.

Soyez assurés, chers pères de mes prières pour vous-mêmes, vos proches et les communautés dont vous avez la charge.

Que Dieu vous bénisse tous. Bon Dimanche de l’orthodoxie et bonne suite de Carême.

+ Métropolite Jean, votre archevêque »