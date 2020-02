Un moine athonite est consacré évêque de Bethesda de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA)

L’Église orthodoxe en Amérique a acquis un nouvel évêque le 25 janvier en la personne de l’archimandrite Alexis (Trader), qui a été consacré évêque de Bethesda, vicaire du métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique. La consécration a eu lieu en la cathédrale Saint-Nicolas de Washington. Des membres du clergé et des laïcs de l’archevêché de l’OCA à Washington, du monastère Saint-Tikhon de Zadonsk, des séminaires Saint-Tikhon et Saint-Vladimir, et du monastère de la Nouvelle-Skite (État de New York), se sont rassemblés pour la divine liturgie et la consécration du nouveau hiérarque. L’évêque Alexis a été élu par le Saint-Synode de l’OCA le 12 novembre 2019 en tant que vicaire du métropolite pour les institutions stavropégiques, dont les monastères masculins et féminins de la Nouvelle-Skite (Cambridge, New York), le séminaire théologique Saint-Vladimir et la chapelle des Trois-saints-hiérarques (Crestwood, New York), le monastère des Saintes-Myrrophores (Otego, New York), la chapelle Saint-Serge à la chancellerie de l’OCA (Oyster Bay Cove, New York) et les monastère et séminaire Saint-Tikhon-de-Zadonsk (South Canaa, Pennsylvanie). Le nouvel évêque a été reçu dans l’Église orthodoxe au monastère Saint-Tikhon, où il fut moine pendant dix ans et maître de conférences au séminaire. Il devint ensuite moine du monastère athonite de Karakallou, où il fut ordonné prêtre, et servit plus tard au couvent-métochion de Karakallou en Grèce. Depuis son retour aux États-Unis l’an passé, le père Alexis a vécu au monastère Saint-Tikhon. Après sa consécration, le nouvel évêque a célébré sa première liturgie pontificale en l’église Saint-Marc à Bethesda (Maryland).

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity