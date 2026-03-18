Un patriarche compositeur : retrouvez notre entretien exclusif avec Sa Sainteté Élie II de Géorgie, filmé à Paris en 2012

Catégories À la Une Actualités Europe par
Un patriarche compositeur : retrouvez notre entretien exclusif avec Sa Sainteté Élie II de Géorgie, filmé à Paris en 2012

La Géorgie pleure en ces jours la disparition de son patriarche Élie II, qui s’est endormi dans le Seigneur dans la nuit du 17 au 18 mars 2026. En cette heure de deuil, orthodoxie.com a souhaité remettre à l’honneur un témoignage précieux, filmé à Paris il y a près de quatorze ans : un entretien exclusif accordé par Sa Sainteté à l’occasion d’un concert exceptionnel.

C’était le 18 mai 2012, salle Pleyel. La fondation « Iavnana », créée par la basse d’opéra de renommée mondiale Paata Burchuladzé, y donnait l’un de ses concerts caritatifs au profit des enfants orphelins et des familles dans le besoin en Géorgie. Depuis 2004, cette fondation organise des événements de ce type en Géorgie et à l’étranger, soutenant également des étudiants particulièrement doués. Ce soir-là, Paata Burchuladzé et d’autres solistes de premier plan, accompagnés par de prestigieux chœurs et orchestres géorgiens, interprétaient les œuvres musicales du patriarche Élie II lui-même, ainsi que des pages du riche patrimoine musical géorgien.

Car peu le savaient en dehors de Géorgie : Élie II était aussi compositeur. La musique sacrée et la grande tradition chorale de son pays lui tenaient profondément à cœur, et il y contribuait par sa propre création.

À cette occasion, le patriarche nous avait accordé un entretien en marge du concert. Nous le proposons de nouveau aujourd’hui à nos lecteurs, comme un témoignage vivant d’un homme dont la stature spirituelle, la culture et l’humanité rayonnaient bien au-delà des frontières de la Géorgie.

Que sa mémoire soit éternelle.

L’entretien a été réalisé et mis en ligne le 19 mai 2012 par le père Jivko Panev pour orthodoxie.com.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Un patriarche compositeur : retrouvez notre entretien exclusif avec Sa Sainteté Élie II de Géorgie, filmé à Paris en 2012

La Géorgie pleure en ces jours la disparition de son patriarche Élie II, qui s’est endormi dans le Seigneur dans ...

Décès du patriarche Élie II de Géorgie : deuil national et ouverture d’une nouvelle page pour l’Église géorgienne

Le catholicos-patriarche de toute la Géorgie Élie II s’est endormi dans le Seigneur dans la nuit du 17 au 18 ...

RCF Aix-Marseille : Justin de Naplouse : Dialogue avec les juifs – Le Logos

Ce texte présente le Dialogue avec Tryphon, écrit après la révolte de Bar Kochba, qui confronte judaïsme rabbinique et christianisme. ...

18 mars

Grand Carême Saint Cyrille, archevêque de Jérusalem (386) ; saints Trophime et Eucarpe, martyrs à Nicomédie (vers 300) ; saint ...

5 mars (ancien calendrier) / 18 mars (nouveau)

Grand Carême – Liturgie des Présanctifiés Saint Conon d’Isaurie, thaumaturge, martyr (Ier s.) ; saint Conon le jardinier, martyr en Palestine ...

Le patriarche Ilia II de Géorgie s’est endormi dans le Seigneur

Le patriarche Ilia II de Géorgie s’est endormi dans le Seigneur ce 17 mars 2026, à l’âge de 93 ans, ...

31ᵉ assemblée plénière de la Conférence des évêques orthodoxes d’Allemagne

Le 7 mars 2026, les évêques orthodoxes d’Allemagne se sont réunis pour la 31ᵉ assemblée plénière de la Conférence des ...

La 5e Rencontre de Saint-Stéphane : « Sophrony, un saint génial, tout simplement »

La Métropole grec-orthodoxe de France organise, mardi 17 mars 2026 à 19 h, la cinquième conférence du cycle des Rencontres ...

Le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem s’est réuni en session ordinaire

Le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem s’est réuni jeudi 12 mars 2026, sous la présidence de Sa Béatitude le patriarche ...

Le patriarche de Géorgie Élie hospitalisé

Le patriarche de Géorgie Élie a été admis à l’hôpital, son état de santé ayant présenté des complications conduisant les ...

RCF Aix-Marseille : Justin de Naplouse, le Philosophe : La liturgie au IIème siècle

Justin, né vers 100 en Samarie, est un philosophe en quête de vérité, converti au christianisme après un long cheminement ...

17 mars

Grand Carême Saint Alexis de Rome, l’homme de Dieu (411) ; saint Marin, martyr ; saint Patrick (ou Patrice), évêque, ...

4 mars (ancien calendrier)/17 mars (nouveau)

Grand Carême Saint Gérasime du Jourdain, anachorète (475) ; saints martyrs Paul et Julienne (vers 273) ; saint Jacques le ...

Concélébration inter-orthodoxe à Rotterdam 2026

L’Archevêché de Belgique et Exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg porte à la connaissance des fidèles chrétiens que le dimanche ...

Le dimanche de la Croix célébré en temps de guerre au Patriarcat de Jérusalem

C’est dans l’église du monastère patriarcal dédié aux saints Constantin et Hélène que le dimanche de la Vénération de la ...

Questions du cœur : quel est le regard biblique sur l’homme ? avec le père Irénée Gribov

Dans ce nouvel épisode de l’émission « Questions du cœur », le père Irénée Gribov nous invite à redécouvrir l’anthropologie ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.