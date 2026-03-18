Un patriarche compositeur : retrouvez notre entretien exclusif avec Sa Sainteté Élie II de Géorgie, filmé à Paris en 2012

La Géorgie pleure en ces jours la disparition de son patriarche Élie II, qui s’est endormi dans le Seigneur dans la nuit du 17 au 18 mars 2026. En cette heure de deuil, orthodoxie.com a souhaité remettre à l’honneur un témoignage précieux, filmé à Paris il y a près de quatorze ans : un entretien exclusif accordé par Sa Sainteté à l’occasion d’un concert exceptionnel.

C’était le 18 mai 2012, salle Pleyel. La fondation « Iavnana », créée par la basse d’opéra de renommée mondiale Paata Burchuladzé, y donnait l’un de ses concerts caritatifs au profit des enfants orphelins et des familles dans le besoin en Géorgie. Depuis 2004, cette fondation organise des événements de ce type en Géorgie et à l’étranger, soutenant également des étudiants particulièrement doués. Ce soir-là, Paata Burchuladzé et d’autres solistes de premier plan, accompagnés par de prestigieux chœurs et orchestres géorgiens, interprétaient les œuvres musicales du patriarche Élie II lui-même, ainsi que des pages du riche patrimoine musical géorgien.

Car peu le savaient en dehors de Géorgie : Élie II était aussi compositeur. La musique sacrée et la grande tradition chorale de son pays lui tenaient profondément à cœur, et il y contribuait par sa propre création.

À cette occasion, le patriarche nous avait accordé un entretien en marge du concert. Nous le proposons de nouveau aujourd’hui à nos lecteurs, comme un témoignage vivant d’un homme dont la stature spirituelle, la culture et l’humanité rayonnaient bien au-delà des frontières de la Géorgie.

Que sa mémoire soit éternelle.

L’entretien a été réalisé et mis en ligne le 19 mai 2012 par le père Jivko Panev pour orthodoxie.com.