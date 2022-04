Un projet original du diocèse d’Europe du Nord de l’Église orthodoxe roumaine : « La lecture intégrale de la Bible en 365 jours ».

L’évêque d’Europe du Nord de l’Église orthodoxe roumaine, Mgr Macaire, propose aux clercs et aux fidèles de son diocèse un projet catéchétique de transformation intérieure, qui a pour premier objet « la lecture de la Bible en 365 jours ». Le hiérarque exhorte les fidèles à lire quotidiennement la Bible et d’approfondir ensuite les textes lus avec leurs prêtres. « En utilisant comme support le document édité par le département catéchétique que notre diocèse orthodoxe roumain d’Europe du Nord a adapté pour la version de la Bible révisée par le métropolite Bartholomée (Anania) de bienheureuse mémoire, mais qui convient à toute édition synodale de la Bible, je vous exhorte à consacrer 20 minutes par jour à la lecture de la Bible, puis d’approfondir ces lectures sous la direction des prêtres de la paroisse ».

« Chaque jour de l’année contient quatre catégories de textes : la première lecture est un passage des livres historiques, didactiques ou prophétiques de l’Ancien Testament, tandis que de la deuxième et troisième catégorie font partie les Psaumes, les Proverbes, et la quatrième est tirée du Nouveau Testament ». « Ainsi, avec un peu d’effort et de persévérance, mais avec beaucoup d’utilité spirituelle, vous parviendrez à lire la Bible en un an », a précisé l’évêque Macaire.

Celui-ci encourage à la participation à ce projet, rappelant les paroles du saint apôtre Paul qui affirme au sujet de la parole de Dieu qu’elle est « vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébr. IV, 12). Mgr Macaire se réfère également à un grand spirituel contemporain, le père Emilien de Simonos Petra, qui affirme dans l’une de ses conférences : « La Bible est le plus grand don que Dieu a fait à l’homme. La parole de Dieu est comme un instrument qui transperce l’endurcissement de notre cœur. Elle est comme une charge de dynamite qui fait exploser nos passions, qui les pulvérise ; qui purifie notre cœur et le remplit de vertus ».

On peut lire ICI la plan de lecture proposé par Mgr Macaire.

