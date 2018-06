Avec la bénédiction de Mgr Luka, évêque du diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe, un stage de chant liturgique en français est organisé du dimanche 12 août à 19h (dîner) au dimanche 19 août après le petit déjeuner, à Notre Dame de La Gardiolle près de Conqueyrac dans le Gard. Le stage se fera avec la participation des pères Marc Génin, recteur de la paroisse Saint-Jean de San Francisco à Asnières, et Pierre François Méan, recteur de la paroisse Saint-Maire et Saint-Grégoire Palamas à Lausanne.

Ce stage ouvert à tout choriste, débutant ou confirmé, propose un enseignement des formules mélodiques harmoniques traditionnelles en tons slaves et grégoriens, d'après les adaptations et compositions de Maxime Kovalevsky (et d'autres compositeurs). Cette année, seront étudiés en particulier certains chants de l'office des défunts et de l'Octoèque.

Un temps sera consacré à la préparation des offices de La Dormition qui sera célébrée sur place. Les vigiles de la Dormition de la Mère de Dieu seront célébrées le mardi 14 août à 20h30 et la divine liturgie le mercredi 15 août à 10h00 (précédée par la fin des matines à 9h30).

Direction & organisation: Diane Lorans-Nény avec la coopération d'Elsa Le Strat.

Renseignements et inscription: stagedechant@gmail.com . Site-web .

Hébergement : en chambre ou en camping. Tarif forfaitaire pour toute la durée du stage hébergement et repas inclus. Forfait chambre : Adultes (et plus de 10 ans) : 300,00 €. Enfants de 5 à 10 ans : 241 €. Forfait camping : Adultes (et plus de 10 ans) : 247 €. Tarif ''à la journée'' (petit déjeuner, déjeuner et dîner compris) : 41, 33€ + 5 € pour draps et linges de toilette. Formulaire d'inscription.