Le primat de l’Église grecque, l'archevêque Jérôme reçoit aujourd’hui dans le bureau du Saint-Synode les membres de la Commission du Patriarcat oecuménique consacrée aux questions dogmatiques et nomocanoniques venus pour l'informer de l'évolution de la situation ecclésiastique en Ukraine. La commission patriarcale est composée de Mgr Jean (Zizioulas) de Pergame, de Mgr Emmanuel de France et de Mgr Bartholomée de Smyrne.

Mgr Siméon, membre du Saint-Synode de l'Église grecque, Mgr Damascène, membre de la Commission synodale des questions dogmatiques et canoniques de l'Église de Grèce et Mgr Ignace, membre de la Commission synodale des relation inter-orthodoxes et inter-chrétiennes ont assisté l'archevêque Jérôme.

Source