Une conférence pan-européenne sur le chant d’Église russe s’est tenue à Londres du 23 au 26 janvier

Du 23 au 26 janvier, s’est tenue, avec la bénédiction du métropolite Hilarion, primat de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, une conférence pan-européenne sur le chant d’Église russe, en la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu à Londres. Ont participé à cette conférence des membres du clergé, des chefs de chœur et des chantres venus des États-Unis, des paroisses des diocèses d’Allemagne et d’Europe occidentale de l’Église russe hors-frontières, de l’exarchat d’Europe occidentale du Patriarcat de Moscou et de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Le Fonds d’assistance de l’Église russe hors-frontières a accordé une aide importante pour la réalisation de cet événement. On peut visionner ici un reportage de chaîne télévisée russe « SPAS » sur la conférence (en russe).

Source : Église russe hors-frontières