Une croix massive en marbre, vieille de 1200 ans, a été découverte au Pakistan

Une croix chrétienne en marbre, pesant plus de trois tonnes, a été découverte dans le Nord du Pakistan. Les premières études ont montré que cette croix pouvait être vieille de 1200 ans. La découverte a été faite à Skardu, dans les montagnes de Karakoram, situées dans la région du Baltistan. Les représentants de l’université du Baltistan, accompagnés par des résidents locaux, ont visité le lieu de la découverte de la croix pour une première analyse de la découverte. « À deux kilomètres du camp des guides de montagne, dans le massif du Karakoram, au Baltistan, surplombant le fleuve Indus, a été trouvée une immense croix faite de marbre, d’un poids de trois à quatre tonnes, et mesurant près de deux mètres » ont déclaré les chercheurs. Il s’agit de l’une des plus grandes croix jamais trouvées dans le sous-continent indien. C’est également la première croix découverte au Baltistan. Le vice-chancelier de l’Université du Baltistan, Muhammad Naeem Khan, a déclaré que la croix « semblait avoir descendu sur la chaîne du Karakoram, directement du ciel ». Le directeur exécutif de la section pakistanaise de « Caritas », Mansha Noor, a invité les historiens étrangers à coopérer pour définir l’origine de la découverte qui « témoigne que le christianisme exista autrefois dans cette région, qu’il y avait une église et un foyer de chrétiens», selon les informations du service russe de Radio Vatican.

