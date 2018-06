Une délégation de l’Église orthodoxe d’Ukraine avec, à sa tête, le métropolite d’Odessa et d’Izmaïl Agathange, membre permanent du Saint-Synode, s’est rendue au Phanar le 23 juin 2018 pour une audience officielle. La visite a eu lieu sur l’invitation du patriarche de Constantinople Bartholomée et avec la bénédiction du métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. Faisaient partie de la délégation le métropolite de Donetsk et de Marioupol Hilarion, le métropolite de Kamenets-Podolski et Gorodosk Théodore, le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Ces métropolites sont membres permanents du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Étaient également présents le vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’archiprêtre Nicolas Danilevitch et d’autres personnalités. La réception officielle au Phanar a commencé par la prière commune. Le patriarche Bartholomée a salué la délégation et a présenté ses assistants pour la rencontre : le métropolite de Pergame Jean, le métropolite de France (Patriarcat œcuménique) Emmanuel, le métropolite de Smyrne Bartholomée, ainsi que des collaborateurs du Patriarcat. Le métropolite Agathange a salué chaleureusement le patriarche Bartholomée et lui a transmis les meilleurs souhaits de Sa Béatitude le métropolite Onuphre, ainsi que ses remerciements pour la chaleureuse réception. Les deux parties ont discuté les questions essentielles concernant l’Église orthodoxe d’Ukraine.



