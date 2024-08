La composition de la délégation du Patriarche œcuménique, a été révélée. Une chaîne Telegram ukrainienne , citant ses sources, a rapporté qu’une délégation du Patriarcat de Constantinople se rendra à Kiev les 20 et 21 août, dans le but déclaré d’aborder la situation religieuse en Ukraine. La délégation comprendra l’archevêque Hilarion de Winnipeg, le métropolite Job de Pisidie et le révérend diacre du patriarche, Épiphane Kamianovych.

