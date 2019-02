Une exposition de photographies concernant l’histoire et la vie actuelle de la laure Saint-Alexandre-Nevsky a été ouverte le 19 février au Centre russe des sciences et de la culture à Bruxelles (rue du Méridien, 21). Sont présentées à l’exposition des photographies de la collection du Fonds Karl Bulla (le photographe de la famille impériale des Romanov) et des travaux des artistes photographes contemporains, Mikhaïl Manine, Youri Kostygov, et du hiéromoine Léon (Tchikhirine) de la laure Saint-Alexandre-Nevsky. L’organisateur de l’exposition, laquelle a été présentée précédemment dans d’autres villes européennes, est l’un de ses auteurs, le photographe serbe Miodrag Branković. Lors de la cérémonie de l’ouverture de l’exposition, l’évêque de Kronstadt Nazaire a évoqué l’histoire de la Laure et de sa situation présente. L’hôte d’honneur était l’archevêque de Bruxelles et de Belgique Simon (Patriarcat de Moscou). Celui-ci a grandi à Saint-Pétersbourg et fréquentait l’église de la Sainte-Trinité de la laure alors qu’il était enfant. C’est là également qu’il fut ordonné diacre, prêtre et évêque.

Source (dont photographie) : Pravoslavie