Une initiative originale en Australie : « Votre saint à votre place »

Les jeunes de la paroisse grecque-orthodoxe de Saint-Antoine du quartier de Prospect, à Adélaïde en Australie, ont trouvé un moyen particulièrement original pour les fidèles de rester en lien d’une manière conforme à leur foi orthodoxe pendant la période de Pâques, jusqu’à ce que la pandémie du coronavirus soit terminée.

L’initiative #SaintYourselfaSeat qui donne à chaque croyant, où qu’il se trouve, la possibilité de faire un petit don pour commander un exemplaire de la sainte icône de son saint patron. L’icône sera ensuite placée dans les stalles de l’église, représentant ainsi les fidèles et leur famille pendant toute la période où leur présence physique ne sera pas possible. #SaintYourselfaSeat a été créé et mis en œuvre quelques jours après que l’archevêque Macaire d’Australie ait officiellement annoncé la fermeture de toutes les églises orthodoxes de son diocèse afin de freiner la propagation du coronavirus et depuis lors, en une semaine, les responsables du comité des jeunes de la paroisse ont déjà reçu plus de 500 demandes de croyants du monde entier qui souhaitent remplir l’église avec les icônes de leurs saints patrons. « Nous travaillons toute la journée et notre objectif est de remplir notre église d’icônes d’ici Pâques, car il est probable que nous ne pourrons pas célébrer ensemble tous ces jours saints », a déclaré Nicolas Demourtzidis, qui a été président du comité des jeunes de la paroisse Saint-Antoine pendant sept années consécutives. Le nom du commanditaire est gravé au dos de chaque icône, accompagné d’un message personnel de son choix. Le but des jeunes créateurs est de décorer l’église de Saint-Antoine avec des icônes jusqu’à ce que le cauchemar de l’épidémie de coronavirus soit terminé, ensuite, chaque icône sera remise à son propriétaire.

Source