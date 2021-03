Une rencontre avec le père Alexandre Siniakov

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaitre la première[…]. Car son commencement, c’est le désir vrai d’être instruit par elle, vouloir être instruit, c’est l’aimer ».

Ce vendredi, 12 mars à 19h30, l’atelier Littéramorphose avec l’association Nepsis organisent une rencontre (zoom) avec le père Alexandre Siniakov autour de ses deux derniers livres: « Comme l’éclair part de l’Orient » et « Détachez-les et amenez-les-moi » (1).

Le père Alexandre Siniakov est recteur du séminaire orthodoxe russe d’Epinay-sous-Sénart.Il est entré au monastère à Kostroma à l’âge de 15 ans. Il a ensuite étudié à l’Institut catholique de Toulouse avant de poursuivre sa formation à Paris et à Louvain. Titulaire d’une maîtrise de théologie de l’Institut orthodoxe Saint-Serge et d’un doctorat en lettres classiques de l’École pratique des hautes études (Paris), il a enseigné à la faculté d’études slaves à la Sorbonne. En 2008, le patriarcat de Moscou lui a confié la création d’un séminaire en région parisienne qu’il dirige depuis.

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89342192284