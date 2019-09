Une série de films de la télévision russe sur sainte Matrone de Moscou est désormais disponible en version sous-titrée anglaise, que l’on peut visionner sur YouTube.

Cette sainte, qui a vécu récemment, (1881-1952) est née aveugle, et a perdu à l’âge de 17 ans l’usage de ses jambes. Douée dès son plus jeune âge du don de clairvoyance, capable aussi de voir non seulement la réalité intérieure des êtres mais leur apparence physique en dépit de sa cécité sensorielle totale, elle accomplit pendant toute sa vie et après sa dormition de nombreux miracles. Elle fut une guide spirituelle charismatique pour de très nombreuses personnes venant lui demander conseil. Son tombeau attire aujourd’hui des foules de pèlerins, et la sainte continue à apporter une aide abondante et généreuse aux fidèles qui sollicitent son intercession. Source