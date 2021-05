Du 11 au 15 mai 2021, le protodiacre Alexandre Kedroff a été invité à Moscou en qualité de président de jury du Ve festival orthodoxe international de chœurs d’enfants et adolescents « Alexandre Nevsky ».

Le festival, qui s’est déroulé dans le diocèse de Pereslavl’, a pris cette année une importance particulière en raison de la célébration des 800 ans de la naissance du saint et pieux prince Alexandre de la Néva. Une dizaine de chœurs d’enfants y ont pris part. Après leur audition par les membres du jury, les chœurs ont été envoyés dans plusieurs villes de l’Anneau d’Or (Ouglitch, Kostroma, Tver, Koliazin…) pour y donner des concerts. Des conférences et visites guidées sur l’histoire de ces villes antiques ont accompagné les enfants ayant participé au festival. Le but de ce dernier est essentiellement éducatif : il donne l’occasion à la jeunesse russe formée dans les écoles musicales d’approfondir l’histoire de leur patrie et de développer leur éducation religieuse et spirituelle. Le festival « Alexandre Nevsk » » est aujourd’hui organisé par le père Kirill Kisselev, ancien étudiant de l’Institut Saint-Serge, ayant célébré dans plusieurs paroisses de l’Archevêché, dont la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky.