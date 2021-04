« Venez, prenez la lumière ! » – nouveau livre des éditions Apostolia

Vient de paraître aux éditions Apostolia « Venez, prenez la lumière ! » d’Anna Iakovou. Ce récit pour les jeunes et les moins jeunes porte sur le miracle du Feu sacré ou de la Sainte lumière qui depuis des siècles se perdure sans interruption à Jérusalem, chaque Samedi saint.

Le père Métrophane est un jeune homme de Pont qui arrive à Jérusalem à pied, réfugié après la destruction de son village. Là, il décide de se consacrer à Dieu et de devenir moine hagiotaphite, c’est-à-dire « gardien du Tombeau ».

À Pâques 1926, le père Métrophane, interpellé par le miracle de la Sainte lumière, veut le voir de ses propres yeux, le Samedi saint, dans le Saint-Sépulcre. Puis…

« Nulle part ailleurs on ne peut vivre aussi intensément Pâques qu’à Jérusalem. C’est la ville de la terre et du Ciel. Tu marches sur les pavés de ses ruelles et tu sais que chacun de tes pas se pose sur les traces de ceux du Christ, tes yeux voient ce qu’a vu Son regard, tes mains touchent les signes palpables de Sa présence.

C’est fascinant, cette sainte rencontre avec la ville bénie, la ville de Jérusalem ! C’est saisissant que de dépasser la ligne de la raison et d’être conduit, à partir de ses petites routes étroites, jusqu’au Ciel ! »

