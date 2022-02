Vient de paraître : « Abécédaire de la vie spirituelle » par l’archevêque Job de Telmessos

Vient de paraître aux éditions Apostolia « Abécédaire de la vie spirituelle » par l’archevêque Job de Telmessos !

L’Église orthodoxe est le dépositaire du riche héritage des Pères de l’Église dans sa tradition liturgique et spirituelle. Dans le présent ouvrage, nous tâcherons d’en présenter et d’en expliquer les principaux concepts et les mots clés. Pour ce faire, nous avons choisi de conserver les termes en grec, classés dans ce livre par ordre alphabétique, ce qui permet de mieux cerner le lien intertextuel qui existe entre la littérature classique, le texte biblique et les œuvres patristiques.

Pour bien comprendre cette terminologie, souvent difficile à traduire en français et, pour cette raison, parfois rendue de diverses manières, il convient de nous replonger dans le contexte de l’Antiquité où elle est apparue. Les Pères ascétiques se sont approprié l’héritage de la sagesse des philosophes qu’ils ont éclairé par la révélation divine transmise dans l’Écriture sainte et qu’ils ont confronté à leur propre expérience de vie monastique.

La tradition spirituelle de l’Église orthodoxe considère que leur vie et leur enseignement, bien que destinés en premier lieu à un auditoire monastique, constituent un paradigme ou un modèle de vie chrétienne, car, entre le moine et le chrétien qui vit dans le monde, il n’existe aucune différence quant au but et à la destination – tous cheminent vers le Royaume de Dieu – mais seules l’intensité de l’ascèse et la disponibilité à la prière diffèrent dans la vie quotidienne. Pour cette raison, les laïcs peuvent non seulement bénéficier, mais doivent tirer un profit de cet enseignement pour leur vie spirituelle, en sachant le transposer et l’adapter à leurs conditions particulières.

Disponible depuis cette page !