Vient de paraitre : « Découvrir les Pères de l’Église : Nouveau manuel de patristique »

Les Pères de l’Église, ces penseurs et auteurs chrétiens des premiers siècles, connaissent depuis quelques décennies un regain d’intérêt, notamment grâce à de nouvelles traductions qui rendent leurs écrits accessibles à un public francophone. Leurs œuvres continuent d’alimenter la réflexion théologique dans des domaines aussi variés que la christologie, l’anthropologie, l’ecclésiologie ou encore la théologie trinitaire. Elles constituent également un socle précieux pour le dialogue œcuménique entre les diverses confessions chrétiennes.

Cependant, malgré cet engouement, un ouvrage de référence récent, à la fois rigoureux et accessible, manquait encore pour offrir une présentation globale et approfondie des Pères de l’Église. C’est ce besoin que vient combler le Manuel de Patristique, dirigé par Marie-Anne Vannier, professeur de théologie à l’Université de Lorraine et spécialiste reconnue de la pensée patristique et médiévale.

S’inscrivant dans la continuité des grandes synthèses de Johannes Quasten (Initiation aux Pères de l’Église) et de S. Gabriel Peters (Lire les Pères de l’Église), aujourd’hui introuvables, ce manuel mobilise les meilleurs spécialistes contemporains pour dresser un panorama complet de la pensée patristique. Chaque Père y est replacé dans son contexte historique et théologique, tandis que ses écrits principaux sont analysés avec clarté et précision, en s’appuyant sur les recherches les plus récentes.

Mais l’ouvrage Découvrir les Pères de l’Église : Nouveau manuel de patristique va au-delà de l’approche purement académique. Il révèle en quoi ces figures fondatrices restent profondément vivantes et inspirantes pour la foi et la spiritualité chrétiennes d’aujourd’hui. Loin d’être relégués à un passé révolu, les Pères se dévoilent ici comme des « Pères dans la foi » et des « frères dans la vie de l’Esprit », dont les intuitions et les témoignages résonnent encore avec force dans le monde contemporain.

À la fois outil de travail indispensable pour les étudiants et les chercheurs, et invitation à découvrir ou redécouvrir des auteurs majeurs de la tradition chrétienne, le Nouveau manuel de patristique se présente comme une référence incontournable. Il s’impose d’ores et déjà comme un ouvrage essentiel pour tous ceux qui souhaitent explorer les sources du christianisme et comprendre les débuts d’une tradition qui continue de façonner notre histoire spirituelle et culturelle.

Cet ouvrage rassemble les contributions d’éminents spécialistes, parmi lesquels Élie Ayroulet, Aline Canellis, Régis Courtray, le métropolite Job Getcha, Paul Mattei et bien d’autres, offrant ainsi une pluralité d’approches et une grande profondeur d’analyse.

Le Manuel de Patristique s’adresse autant aux étudiants en théologie qu’aux passionnés d’histoire chrétienne et aux chercheurs désireux d’explorer le trésor spirituel et intellectuel des Pères de l’Église.

Pour acheter l’ouvrage en ligne, cliquez ICI !