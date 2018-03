Un ouvrage du P. Christophe Levalois vient de paraître aux éditions du Cerf, "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (collection "Cerf Patrimoines", 208 pages, 18 euros).

Présentation :

" La présence du christianisme orthodoxe en Europe occidentale à l’époque contemporaine est une réalité qui n’est plus nouvelle : elle a environ deux siècles d’ancienneté, précise Christophe Levalois. Son importance et son influence n’ont cessé de croître. Sait-on qu’il constitue aujourd’hui la troisième confession religieuse en Italie, juste derrière l’islam, que le nombre des paroisses orthodoxes en France a presque doublé depuis le début du siècle, ou encore qu’au Royaume- Uni, selon des estimations, les orthodoxes regrouperont 10 % des chrétiens du pays en 2020 ? Cependant, l’orthodoxie est souvent méconnue. En effet, d’après l’auteur, il s’agit d’une voix chrétienne « différente de celles connues en Occident par bien des aspects qui relèvent tant de la pratique, que de la pensée ou de la théologie ».

Dans cet ouvrage, il nous convie à découvrir ces aspects, mais aussi l’histoire du christianisme orthodoxe dans les sociétés occidentales, quelques-unes de ses grandes figures, ou encore sa position face à certains défis du temps présent. Comment cette tradition plurimillénaire qui « manifeste le souci de l’intériorisation et de l’humilité à l’opposé des aspects volontiers tapageurs et exhibitionnistes de la société actuelle » fait-elle face à ces derniers ? Avec quel regard ? Quelles sont ses analyses et ses réponses ?

Ce livre s’adresse à tous les chrétiens, connaissant l’orthodoxie ou désirant la connaître, et au-delà, à tous ceux qui s’intéressent à la foi et à la vie d’une des grandes confessions chrétiennes."

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir