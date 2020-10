Les éditions Robert Laffont viennent de publier « Ne restons pas ce que nous sommes » (252 pages, 18 euros) de François Esperet (1), diacre au Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart. Présentation de l’éditeur : « À l’heure où chacun est tenté d’accuser ou de regretter le monde d’avant, de refuser ou d’appeler de ses vœux le monde d’après, François Esperet nous appelle à trouver l’élévation ici et maintenant.

Poète devenu diacre, il officie dans une église orthodoxe de la région parisienne. Depuis trois ans, chaque dimanche, il y commente la lecture apostolique qui précède l’Évangile. Ses homélies accompagnent les fidèles dans leur chemin spirituel en les éclairant sur le texte sacré comme sur la vie profane. Elles renouent ainsi avec les discours des Pères aux sources de l’Église, adressés aux membres d’une communauté mais destinés à tous, croyants ou non.

Son exégèse intuitive et créative permet à chaque instant de ressentir la vie comme un miracle qui a besoin de nous pour se réaliser. »