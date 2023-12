Vient de paraître « Notre Père » par l’archimandrite Elie

Le monastère de la Transfiguration vient de publier un nouveau livre de l’Archimandrite Elie sur le «Notre Père».

Il est habituel de présenter le Notre Père comme l’art de la Prière, une école de vie spirituelle. Récemment encore, les Éditions des monastères de Saint-Antoine-le-Grand et de Solan viennent de publier trois conférences de l’Archimandrite Placide Deseille qui abordent ce sujet sous cet angle « philocalique ». Parallèlement, l’Archimandrite Élie, dans le présent ouvrage, veut montrer que dans cette prière, Jésus nous révèle son intimité avec le Père et le Saint-Esprit et qu’Il nous introduit à cette relation en nous indiquant l’attitude d’âme propice à cette initiation « mystique ».

Le livre est disponible en ligne sur internet ici !