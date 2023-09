Michel Simion, enseignant en histoire contemporaine, essayiste, traducteur de textes roumains, auteur du livre La souffrance. Regard d’un orthodoxe (Apostolia, 2020) vient de publier un nouveau livre dans les éditions l’Harmattan intitulé « Par la mort Il a vaincu la mort ».

Présentation :

La victoire du Christ contre la mort n’a supprimé ni la mort, ni son auteur, le diable : elle n’a pas transformé ce monde déchu en une sorte de paradis de seconde classe. Non moins que la souffrance, la mort demeure vissée à la condition humaine. Plus encore que la souffrance, la mort a un caractère ambivalent et paradoxal. Ennemi qu’il faut détruire, la mort est redoutable, anormale et effroyable. Elle est aussi tragique et unique. Simultanément, elle révèle le sens de cette vie en Christ, elle promet et elle porte la résurrection. Le Christ a rassuré Marthe en lui disant que son frère Lazare ressuscitera mais, quelques instants plus tard, devant son tombeau, Il a pleuré.