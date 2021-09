Vient de paraître : « Petits miracles et histoires édifiantes vécus par d’humbles chrétiens orthodoxes contemporains »

Dans les pays de tradition orthodoxe, le monde spirituel n’est pas à côté, ni seulement au-delà du monde ordinaire, ni simplement associé à lui, mais il est présent en lui et s’y manifeste périodiquement de manière visible, se signalant ainsi soit aux incroyants pour leur conversion, soit aux croyants pour leur édification. Parce qu’il perturbe l’ordre des lois de la physique et de la raison, il prend la forme de faits merveilleux ou de miracles, mais cependant n’étonne guère ceux qui, par la foi, la prière et l’appartenance à l’Église, ne vivent pas seulement en ce monde mais sont déjà citoyens du Royaume. L’apparition du Christ, de la Mère de Dieu ou des saints, et la vision de la Lumière divine incréée ne sont pas l’apanage de saints moines vivant à l’écart du monde dans la solitude de l’hésychia, mais font aussi partie de l’expérience de pieux fidèles menant une vie spirituelle profonde au milieu du monde.

Les récits qu’on lira dans ce livre sont la seconde partie d’un livre à succès (il a connu en Grèce dix éditions et a été traduit en onze langues). La première et plus grande partie a été récemment publiée aux éditions des Syrtes sous le titre Ascètes au milieu du monde. Elle rassemble des Vies de chrétiens (pour la plupart des laïcs) de toutes conditions (le plus souvent modestes) qui ont vécu au xxe siècle dans le monde grec. Les faits « merveilleux » rapportés dans ce petit livre, publié par les éditions Apostolia, se sont produits dans le même milieu. Mais on pourrait trouver des personnes de même qualité et des faits de même nature dans les autres pays de tradition orthodoxe. Il suffirait que quelqu’un, comme l’auteur de ce recueil, prenne la peine de rassembler les témoignages qui les concerne.

La sainteté et les miracles ou les faits merveilleux existeront toujours au sein du peuple orthodoxe, mais la sécularisation des sociétés modernes et des mentalités, désormais soumises, majoritairement, au matérialisme et au rationalisme, les rend à la fois moins communs et moins perceptibles.

C’est pourquoi les témoignages rassemblés ici sont particulièrement précieux. Ils sont un rappel de la symbiose qui existe en fait entre la terre et le Ciel, entre le monde naturel et le monde surnaturel, entre la réalité ordinaire de la vie matérielle et la réalité extraordinaire de la vie immatérielle, entre la nature et la surnature, entre l’humain et le divin, entre les saints de l’au-delà et les hommes d’ici-bas, et pour tout dire, entre le Christ et tous les hommes qu’Il est venu sauver.

Extrait de l’introduction de Jean-Claude Larchet

« Petits miracles et histoires édifiantes vécus par d’humbles chrétiens orthodoxes contemporains ». Traduit du grec par Marie Davean. Introduction de Jean-Claude Larchet. Éditions Apostolia, Limours, 2021, 140 pages au format de poche.

Sur commande à la librairie en ligne du monastère de la Transfiguration.