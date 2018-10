Alain Durel, Prier avec les moines du mont Athos, Artège, 112 pages, 9,90 euros.

Présentation de l'éditeur : "Le mont Athos, cette griffe de géant enfoncée dans la mer Égée, en face de la Turquie, constitue depuis plus de mille ans le centre monastique et le poumon spirituel de l'orthodoxie, qu'elle soit grecque, russe, balkanique ou arabe. Il est aussi l'écrin de la prière du cœur, cette fameuse contemplation hésychaste - du grec hésychia qui signifie « silence » - rendue célèbre par les Récits d'un pèlerin russe et la Petite philocalie de la prière du cœur.

À travers ses ouvrages consacrés au mont Athos, Alain Durel a tenté de décrire la vie quotidienne de ces moines, la beauté de la sainte montagne et le rayonnement de leurs visages d'éternité. Dans ce recueil, l'auteur donne la parole à huit géants de la contemplation des XXe et XXIe siècles dont il a sélectionné et traduit les « apophtegmes ».

Même si certains d'entre eux ont passé beaucoup de temps hors du mont Athos, ces grands mystiques sont tous athonites. Vénérés par les fidèles, deux d'entre eux ont d'ores et déjà été canonisés. Grecs, Roumains ou Libanais, ces véritables colonnes de l'orthodoxie, dépositaires d'une sagesse millénaire, nous guident par leurs conseils spirituels vers « la paix qui surpasse toute intelligence, et leur spiritualité parle à tout cœur en quête d'absolu."