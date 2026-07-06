Vient de paraître : Saint Nicolas Vélimirovitch, « La Foi des saints. Catéchisme de l’église orthodoxe »

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Vient de paraître : Saint Nicolas Vélimirovitch, « La Foi des saints. Catéchisme de l’église orthodoxe »

Ce catéchisme, premièrement destiné aux enfants et aux adolescents, est l’œuvre de l’un des plus grands théologiens, pasteurs et spirituels orthodoxes du XXᵉ siècle : le saint évêque serbe Nicolas Vélimirovitch (1881-1956).

Il a été écrit en anglais en 1949, alors que son auteur, en exil aux États-Unis, souhaitait répondre aux besoins des Serbes vivant dans ce pays de disposer d’un catéchisme orthodoxe dans leur langue d’adoption. Le texte anglais fut traduit en serbe en 1970 et publié à Belgrade par le Saint Synode des évêques pour servir de manuel à l’enseignement religieux, fonction qu’il remplit encore de nos jours.

Ce catéchisme est conçu comme un précis, qui donne les éléments essentiels de la foi orthodoxe. Il se présente, comme la plupart des catéchismes, sous la forme de réponses apportées à des questions.

Ces réponses sont volontairement concises, comme dans les catéchismes destinés aux enfants et aux adolescents, de façon à permettre facilement l’assimilation, voire un apprentissage par cœur se faisant par étapes. Il peut aussi servir de base à la formation de catéchumènes adultes.

Le public français restait en attente d’un catéchisme à la fois simple, sûr, et facilement assimilable. La Foi des saints vient répondre à cette attente.

Introduit par Jean-Claude Larchet, traduit par Zorica Terzić, et coédité par les éditions Apostolia de la métropole roumaine et les éditions Rastko du diocèse serbe, sa publication a reçu la double bénédiction de S. E. Joseph, métropolite de la Métropole orthodoxe roumaine de France et d’Europe occidentale de l’Église roumaine et de S. E. Justin, évêque du Diocèse serbe d’Europe occidentale.

On peut se le procurer sur le site de la Librairie du Monastère orthodoxe de la Transfiguration, et sur le nouveau site Orthodoxe shop, qui diffuse principalement les publications des éditions Apostolia.

Nicolas Velimirovitch - Catechisme orthodoxe

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