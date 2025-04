Vient de paraître: Saint Nicolas Vélimirovitch, «Pensées sur le bien et le mal» suivi de «Leçons spirituelles»

Ce nouveau volume de la collection «Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle» rassemble plusieurs œuvres de saint Nicolas Vélimirovitch (1880-1956) : «Pensées sur le bien et le mal» et «Leçons spirituelles» («L’ABC de la vérité » et «L’ABC de la victoire»), réflexions spirituelles brèves mais profondes qui explorent la nature fondamentale de l’existence.

Pensées sur le bien et le mal transcende le simple cadre éthique suggéré par son titre, embrassant des perspectives théologiques, cosmologiques, anthropologiques et psychologiques, toutes intrinsèquement liées à la quête spirituelle. L’auteur y manie avec habileté les oppositions et les paradoxes, dans le but de pousser le lecteur à la réflexion et de le faire progresser dans sa compréhension du véritable sens de sa vie et du monde qui l’entoure.

Les deux œuvres qui constituent les Leçons spirituelles ont comme particularité de s’adresser directement au lecteur. Alors que Pensées sur le bien et le mal restait marqué par l’époque, encore récente, où l’auteur avait fréquenté les sagesses orientales, les Leçons sont plus centrées sur le Christ, l’Évangile et les modalités de la vie spirituelle chrétienne. La première a pour titre L’ABC de la vérité, car la vérité est le Christ lui-même et ne se trouve que dans la vie en Christ. Et si la seconde s’intitule L’ABC de la victoire, c’est parce que seuls le Christ et la vie chrétienne permettent de surmonter les difficultés et les obstacles que l’homme rencontre dans son existence, venant de l’intérieur de lui-même ou de son environnement.

Imprégnées de la conviction de la victoire ultime du fidèle, ces réflexions et conseils insufflent vigueur et espoir, baignés dans l’optimisme qui imprègne l’ensemble de l’œuvre de saint Nicolas Velimirovitch.



Saint Nicolas Vélimirovitch, «Pensées sur le bien et le mal» suivi de «Leçons spirituelles», collection «Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle», Éditions des Syrtes, Genève, 2025, 164 pages.