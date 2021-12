La nouvelle série de livres des éditions Apostolia, dont ce volume constitue le premier volet, souhaite fournir une nouvelle version en langue française des textes de la Philocalie. Celle-ci avait jadis été traduite par Jacques Touraille, mais reste désormais difficilement accessible, et il nous a semblé nécessaire de fournir une version d’une plus grande exactitude. De plus, cette nouvelle version est enrichie de l’apparat critique de la Philocalie roumaine du père Dumitru Stăniloae, pour la première fois traduit en langue française, ainsi que de nombreuses annexes extrêmement utiles pour restituer ces écrits dans leur contexte et en saisir la pensée profonde.

Vient de paraître : « Textes de la Philocalie – Évagre le Pontique et Saint Jean Cassien »

Contient :

Évagre :

La vie et l’œuvre d’Évagre le Pontique

Esquisse monastique, enseignant comment il faut vivre dans l’ascèse et dans la quiétude (hésychia)

Chapitres sur le discernement des passions et des pensées

Extraits des Chapitres Neptiques

Chapitres sur la prière

Saint Jean Cassien :

La vie et l’œuvre de Saint Jean Cassien

Sur les huit pensées de malice

À l’abbé Léontios – Sur les saints Pères de Scété et le discernement

Annexes (par Yvan Koenig) :

D’Évagre à Jean Cassien

Saint Jean Cassien et la querelle anthropomorphite

Place et rôle de l’Écriture dans la prière individuelle des moines d’Égypte (IVe/Ve siècles)

