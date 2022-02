Visite du métropolite Hilarion de Volokolamsk à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris

À l’occasion de sa visite en France, le dimanche 13 février 2022, répondant à l’invitation du métropolite Jean de Doubna, Son Eminence le métropolite Hilarion de Volokolamsk, membre permanent du Saint-Synode et président du Département des affaires extérieures du patriarcat de Moscou, a présidé la divine liturgie du dimanche du pharisien et publicain, en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris, siège de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale.

Ont concélébré avec lui Son Eminence le métropolite Jean de Doubna, leurs Excellences les évêques Syméon de Domodedovo et Elisée de Reoutov, entourés par le clergé de la cathédrale.

Dans son homélie le métropolite Hilarion a souligné la grande joie de l’unité retrouvée et, commentant l’évangile du jour, nous a invité à entrer dans cette nouvelle période préparatoire au carême en imitant l’attitude du publicain qui est la seule qui puisse nous permettre de vivre d’une manière authentique cette préparation à l’accueil du Christ ressuscité.

A la fin de la liturgie, Mgr Jean, s’adressant au métropolite Hilarion, l’a remercié pour sa visite, qui a touché le cœur de tous nos fidèles. En mémoire des 800 ans de la naissance de saint Alexandre Nevsky et de la 100e année de la fondation de l’Archevêché, en reconnaissance de son engagement théologique, œcuménique et artistique au service de l’Église Orthodoxe, Mgr Jean a décerné au métropolite Hilarion l’ordre de Saint-Alexandre-Nevsky, la plus haute décoration de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale .

Puis Mgr Hilarion, remerciant Mgr Jean pour cette accueil si fraternel, a transmis la bénédiction de Sa Sainteté le Patriarche Cyrill de Moscou et a offert en souvenir de sa visite une très belle panagia.

A l’occasion de cette visite, la Sestritchestvo de la paroisse a offert une réception aux évêques et au clergé.

Avant son départ, Mgr Hilarion s’est entretenu avec Mgr Jean, les évêques auxiliaires en présence du secrétaire du Conseil de l’Archevêché Serge Runge. Vous pouvez regarder la vidéo de la liturgie ci-dessous et l’album de photographies en cliquant ICI !