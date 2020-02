Visite du métropolite Jean de Doubna à Moscou

Le 1er février, le métropolite Jean de Doubna, entouré du P. Jean Gueit et du protodiacre Jean Drobot, s’est rendu à Moscou pour le onzième anniversaire de l’intronisation du patriarche Cyrille. Ont concélébré dans la cathédrale patriarcale du Christ-Sauveur près de 300 évêques de l’Église orthodoxe russe, parmi lesquels le métropolite de Kiev Onuphre, le métropolite de Volokolamsk Hilarion et le métropolite de Chersonèse Antoine. Après la communion des clercs, Mgr Jean a présenté au patriarche ses meilleurs vœux et lui a exprimé ses souhaits de longues et heureuses années.

Le lendemain dimanche 2 février, le métropolite Jean et ses accompagnants étaient accueillis dans la paroisse du Saint-Prophète-Elie à Moscou, dont le recteur est l’évêque Savva de Zelenograd, vicaire patriarcal. La liturgie pontificale fut suivie d’une visite des locaux paroissiaux et d’une rencontre avec les fidèles, puis d’agapes fraternelles en compagnie de Mgr Savva.

Source (dont photographie : à gauche Mgr Onuphre de Kiev avec Mgr Jean) : cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky (Facebook)